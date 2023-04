Russia-Ucraina: Prigozhin, lunga battaglia per Bakhmut è vantaggiosa per gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lunga battaglia per Bakhmut dà un vantaggio alle truppe russe. Lo ha affermato il fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin. "Una lunga battaglia per Bakhmut è estremamente vantaggiosa per le truppe russe (...) Bakhmut consente all'esercito russo di accumulare forze, occupare linee di difesa vantaggiose, affrontare problemi interni, preparare i riservisti e prepararsi a qualsiasi numero di militari ucraini che parteciperanno alla controffensiva", si legge nel messaggio di Prigozhin pubblicato sul suo canale Telegram. Tuttavia, secondo il fondatore del gruppo Wagner, Bakhmut non rappresenta un grande interesse a Kiev, ed è piuttosto un fattore destabilizzante che un punto essenziale per mantenere le posizioni. "Ogni grido a Bakhmut, ogni soldato catturato, ogni centinaia di morti colpisce (il presidente dell'Ucraina Volodymyr) Zelensky e la leadership delle Forze armate dell'Ucraina molto di più rispetto ai vantaggi che ottengono dal fatto che mantengono i resti di questa città", ha sottolineato Prigozhin. (segue) (Rum)