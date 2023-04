Russia-Ucraina: Prigozhin, lunga battaglia per Bakhmut è vantaggiosa per gruppo Wagner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del gruppo Wagner ha sottolineato che la conquista da parte delle forze russe di Bakhmut non garantirà una vittoria sull'Ucraina, visto che il ruolo strategico della città non è così grande. "La stessa conquista di Bakhmut non garantirà una vittoria veloce sull'Ucraina, non aprirà una strada per il Dnieper o persino la conquista del Donbass", ha proseguito. Infine, Prigozhin ha evidenziato che l'Ucraina ha già accumulato abbastanza forze per la controffensiva, ma "se le Forze armate non avanzeranno nel prossimo futuro, inizieranno a perdere gradualmente il loro potenziale di combattimento". "La guerra si fermerà e quei territori che oggi sono sotto il controllo della Federazione Russa potrebbero rimanere a sua disposizione per anni", ha concluso. (Rum)