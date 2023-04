Roma: assessore Sicurezza Lazio, con Dia al Forlanini struttura sarà presidio di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si compie un passaggio importante per la riqualificazione dell'ex Ospedale Forlanini con la scelta da parte della Giunta regionale di destinare il Padiglione R della struttura a nuova sede del Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Così in una nota l'assessore al Personale, Polizia locale, Sicurezza urbana ed Enti locali della Regione Lazio Luisa Regimenti. "L'immobile resterà un presidio essenziale per la cittadinanza, - aggiunge - al servizio della sicurezza e della legalità di Roma e del Lazio. Purtroppo, dopo la chiusura - continua l'Assessore - il Forlanini è caduto nel degrado, un rifugio per sbandati e senza tetto. Una situazione non più tollerabile. Per questo abbiamo voluto riconoscerne il grande valore sociale e culturale per la collettività e a servizio di tutto il quadrante orientale della città. Va inoltre sottolineato che il padiglione R costituisce la migliore soluzione logistica e strategica, visto il contesto di elevata importanza storica e di vicinanza ad altri poli direzionali, per l’allocazione all’interno del complesso immobiliare degli uffici della Dia", conclude. (Com)