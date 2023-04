25 aprile: Sala, Milano e governo hanno bisogno l'uno dell'altro, no a contrapposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noto che la città è vissuta un po' come alternativa e in contrapposizione al governo. Lo è per alcuni modi di intendere la politica e per la visione della società. Questo è un governo molto conservatore mentre noi siamo molto aperti a un'idea di progresso. Però è anche necessario trovare formule per lavorare insieme. Continuo a dirlo, noi abbiamo bisogno del governo e mi chiedo: il governo si rende conto che ha bisogno di Milano? Lo spero". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza "Ricreare Radici. Carlo Saronio, una storia di famiglia" a Palazzo Marino, a Milano, in risposta ai cronisti che gli hanno chiesto se con un governo di centrodestra, il 25 aprile milanese sarà contro quest'indirizzo. E a chi gli ha domandato se sia convinto dell'organizzazione della manifestazione del 25 aprile a Milano da parte dell'Anpi, sottolinea che è "la stessa storia di sempre, non è che sia cambiato niente. Il sindaco di Milano deve esserci e io voglio esserci, non vedo grandi cambiamenti rispetto a periodi precedenti. Vediamo chi sarà per le nostre strade e in piazza Duomo - ha concluso Sala - perché in questo momento è importante che ci sia una grande partecipazione, che io auspico".(Rem)