Etiopia-Italia: Meloni atterrata ad Addis Abeba, in agenda bilaterale con premier Ahmed (3)

- Alla luce delle crescenti prospettive di stabilizzazione post-bellica, l'Italia considera i rapporti con l'Etiopia "eccellenti" e "sempre più solidi", ed in questo senso la visita di Meloni è un'occasione per sviluppare ulteriormente le opportunità di partenariato in campo economico legate alla ricostruzione, allo sviluppo di opere pubbliche e infrastrutturali e investimenti a livello interregionale, anche nel settore energetico. Il rafforzamento del dialogo e la stabilità e integrità dell’Etiopia rappresenta una priorità per l’interesse nazionale, anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e il traffico di esseri umani. L’Etiopia è infatti tra i Paesi beneficiari del Decreto Flussi 2022 e rappresenta uno snodo per i flussi che attraversano le frontiere orientali verso il Sudan, fino alla Libia, e da lì in Italia. Nel Paese ci sono 823 mila rifugiati e 4,2 milioni di sfollati. Il 24 maggio l’Italia co-organizzerà a New York con le Nazioni Unite, la Conferenza internazionale dei donatori sulle sfide umanitarie e le emergenze nel Corno d’Africa. Un’opportunità che conferma la solida attenzione italiana verso il Sud globale ed il continente africano. A fronte dell'attuale emergenza sanitaria, sottolinea Chigi, l’Italia rimane pronta a fare la sua parte aumentando l’impegno di cooperazione allo sviluppo per le emergenze umanitarie, in particolare per Etiopia e Somalia. L’Etiopia è uno degli 11 Stati africani prioritari per la Cooperazione italiana e uno dei maggiori beneficiari dell’Aiuto pubblico allo Sviluppo: nel Paese sono in corso oltre 60 iniziative di sviluppo per un valore complessivo di circa 265 milioni di euro. La questione della sicurezza alimentare è inoltre un altro settore in cui l’Italia è fortemente impegnata e vuole dare il proprio contributo condividendo la sua profonda esperienza nel settore. In questa prospettiva, dal 24 al 26 luglio Roma ospiterà il Vertice sui sistemi alimentari "Stock Taking Moment". (segue) (Res)