Etiopia-Italia: Meloni atterrata ad Addis Abeba, in agenda bilaterale con premier Ahmed (4)

- Italia ed Etiopia vantano un solido partenariato commerciale. L’interscambio ha raggiunto i 276 milioni di euro (+17,7 per cento) nel 2022 con esportazioni italiane pari a 180 milioni (+2 per cento) e importazioni pari a 96 milioni (+65,4 per cento). I principali settori in cui operano le aziende italiane sono: infrastrutture e trasporti, macchinari agricoli e veicoli industriali, tessile, energetico, telecomunicazioni, agroindustria, minerario. A livello internazionale l’Italia è il 16mo mercato di destinazione dell’export etiope e il 15mo fornitore del Paese. La presenza economica italiana in Etiopia consta di un variegato gruppo di imprenditori residenti, in molti casi presenti nel Paese da oltre quarant’anni (con la parentesi del regime di Menghistu, che ha costretto molti di questi a lasciare il Paese per poi farvi ritorno dopo il 1991), e di gruppi e aziende che hanno iniziato ad operare in Etiopia in tempi più recenti sulla spinta della forte crescita economica che ha caratterizzato il Paese nell’ultimo decennio. Alcuni grandi progetti infrastrutturali del Paese sono affidati a società italiane: è il caso della Salini-Impregilo, che ha realizzato in Etiopia venti grandi progetti per un valore di oltre 9 miliardi di euro, la maggior parte dei quali nel settore dell’energia idroelettrica. Il Gruppo sta costruendo due impianti idroelettrici che sono tra le opere principali del Piano di sviluppo energetico del Paese: Koysha (Gibe IV) sul fiume Omo e la Gerd (Grande diga della rinascita etiope) sul Nilo Azzurro, dopo gli impianti di Gilgel Gibe I, Gilgel Gibe II e il progetto idroelettrico Gibe III. Nell’assemblaggio di veicoli commerciali, Cnh/Iveco opera in Etiopia dal 1970 tramite la Jv Amce (Automotive Manufacturing Company of Ethiopia) di cui Iveco detiene il 70 per cento, mentre il restante 30 per cento è di proprietà del ministero dell’Industria e del commercio etiope. (segue) (Res)