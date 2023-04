Etiopia-Italia: Meloni atterrata ad Addis Abeba, in agenda bilaterale con premier Ahmed (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni di sostanziale oblio, l'impressione è che l'Italia stia tentando di recuperare - nell'ambito del più volte annunciato "piano Mattei" per l'Africa - il terreno perduto nel Corno, una regione strategicamente importante essendo situata all'incrocio di rotte commerciali, ma anche vulnerabile alla concorrenza politica e militare. La sua posizione geografica è di importanza strategica per la sicurezza non solo dei Paesi vicini, ma anche europei. Tuttavia, la regione è minacciata da una costante insicurezza e instabilità, essendo un terreno fertile per l'estremismo e gli attacchi terroristici. L'impegno dell'Italia nel cosiddetto "Mediterraneo allargato" - in cui si può in qualche modo includere la regione del Corno d'Africa - deve affrontare la crescente concorrenza di Paesi come Cina, Russia, India e Turchia. Il nuovo “grande gioco” dell'Africa si gioca ora tra queste potenze nel Corno d'Africa. Inoltre, le monarchie del Golfo hanno una presenza pervasiva nella regione a causa della loro vicinanza geografica e, negli ultimi anni, delle ricadute regionali della concorrenza saudita-iraniana. Da parte sua, l'Italia ha la possibilità di influenzare le relazioni con i suoi partner africani attraverso la cooperazione e il trasferimento di know-how su tecnologia, approvvigionamento energetico e infrastrutture. In tale prospettiva, il ruolo dell’Italia potrebbe risultare fondamentale anche attraverso una tradizionale azione basata sulla formazione delle forze di sicurezza e il rafforzamento delle istituzioni africane. (Res)