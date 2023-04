Enti locali: Savino, pronti a collaborare per intervento rapido su Fondo solidarietà comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza della Corte Costituzionale evidenzia la necessità di un urgente intervento legislativo per allineare il Fondo di Solidarietà Comunale ai principi costituzionali, con specifico riferimento alla componente perequativa, ed in particolare a quelle riconducibili al quinto comma dell'art. 119 Cost., che, come afferma la Corte, devono 'trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni'". Lo dichiara il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, con delega alla finanza degli enti locali, Sandra Savino, commentando la recente sentenza n. 71 della Corte Costituzionale sulla questione del Fondo di Solidarietà Comunale. "La nostra priorità - aggiunge Savino - è garantire il rispetto dell'autonomia finanziaria comunale, assicurando al contempo la tutela dei diritti dei cittadini e il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep). In questo senso, ci adopereremo per promuovere un confronto costruttivo tra tutte le parti coinvolte, al fine di individuare soluzioni eque e sostenibili, consapevoli dell'importanza di un'azione rapida e determinata, in risposta alla sentenza della Corte Costituzionale, nell'interesse delle comunità locali e dei cittadini", conclude. (Ri)