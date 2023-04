Usa: per JpMorgan Chase utili in crescita del 52 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d'investimento statunitense JpMorgan Chase ha riportato una crescita del 52 per cento degli utili nel primo trimestre del 2023, con entrate record per 38,35 miliardi di dollari. Lo riferisce il "Wall Street Journal". Gli utili sono stati pari a 12,62 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto agli 8,28 miliardi di dollari di un anno fa. La crescita delle entrate è stata invece pari al 25 per cento, superiore alle attese degli analisti. I depositi sono aumentati di 37 miliardi di dollari tra la fine di dicembre e la fine di marzo, attestandosi a 2.380 miliardi di dollari. Dati in controtendenza rispetto ai timori degli osservatori per la tenuta del sistema bancario statunitense, dopo il fallimento il mese scorso di Silicon Valley Bank e di Signature Bank. Secondo il "Wsj", i problemi degli istituti regionali hanno invece favorito le banche più grandi come JpMorgan, verso le quali la fiducia dei correntisti sembra essere aumentata. (Was)