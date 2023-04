Tunisia: Gentiloni, Ue può considerare assistenza solo a valle di un programma Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Tunisia, e in particolare lo stallo sul prestito che il Paese deve ottenere dal Fondo monetario internazionale (Fmi) alla luce della grave crisi economica, è stata affrontata nelle discussioni che il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha avuto con la direttrice del Fondo, Kristalina Georgieva, e con il presidente della Banca mondiale, David Malpass. Durante un incontro con la stampa italiana organizzato a Washington, Gentiloni ha spiegato che “questa situazione, caratterizzata dall’inflazione galoppante, da tassi di interessi elevati e da un dollaro molto forte, rischia di provocare danni importante alle economie povere ed emergenti: un rischio che preoccupa molto l’Unione europea”. Facendo a riferimento ad uno stallo che dura dal raggiungimento dell’accordo di massima dello scorso ottobre, dovuto ai dubbi dele autorità tunisine sul capitolo relativo all’aumento dei carburanti, Gentiloni ha affermato che “il mio auspicio è che questi aspetti possano essere risolti, dal momento che il Paese ha bisogno di questi finanziamenti”. La Commissione Ue, ha precisato, si interessa della questione perché “vorrebbe considerare assistenza finanziaria al Paese, ma può farlo solo a valle del programma del Fondo”. (Was)