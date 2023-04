Fvg: Ciriani, grazie a emendamenti dl Pnrr diamo risposte concrete al territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approvazione di due emendamenti al decreto-legge per l’attuazione del Pnrr, il comune di Pordenone potrà crescere ancora. Lo ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in riferimento a due modifiche apportate al decreto. La prima prevede che l’ente locale possa individuare immobili da destinare ad alloggi universitari e impianti sportivi, la seconda amplia l’accesso alle risorse aggiuntive del Fondo Opere Indifferibili. “La collaborazione e il confronto tra governo nazionale e amministrazioni locali è fondamentale. Conoscere bene quali sono le reali esigenze del territorio ci permette di dare risposte concrete ed efficaci”, ha detto Ciriani. “Grazie all’approvazione di questi due emendamenti, di cui sono particolarmente soddisfatto, Pordenone potrà crescere ancora e il nostro territorio potrà beneficiare di interventi importanti e necessari”. (Frt)