Rifiuti: Ama, raccolta ingombranti nei municipi pari di Roma, 10 ecostazioni per olio usato

- Domenica 16 aprile torna la campagna “Ama il tuo Quartiere - giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. "Questo quarto appuntamento del 2023 coinvolgerà i municipi pari della Capitale con 10 ecostazioni temporanee, allestite dalle ore 8, che saranno per la prima volta tutte attrezzate anche per la ricezione (entro le ore 12 per motivi logistici) dell’olio vegetale o animale usato in cucina. Questi materiali, assieme a tutti gli altri, saranno conferibili anche presso i Centri di Raccolta fissi, tutti aperti con orario domenicale compresi quelli presenti nei municipi dispari. Tutte le informazioni aggiornate in tempo reale si trovano sul sito www.amaroma.it". Lo comunica in una nota Ama. (segue) (Com)