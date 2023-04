Rifiuti: Ama, raccolta ingombranti nei municipi pari di Roma, 10 ecostazioni per olio usato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso tutti i punti di raccolta "si potranno consegnare come di consueto - si legge - i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i Raee (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Nelle eco-stazioni di via Caltagirone, via Ambrogio Necchi e via Benedetto Croce saranno inoltre presenti Centri di Raccolta mobili presso cui consegnare anche pile, batterie, toner, farmaci scaduti e contenitori con residui di vernici e solventi. In tutte le postazioni di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, il personale aziendale provvederà a scaglionare gli accessi per regolare il flusso di veicoli e persone". Ama per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12. (Com)