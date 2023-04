Energia: Confagricoltura, bene approvazione decreto impianti agrivoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura esprime soddisfazione nell'apprendere che il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto di attuazione del Pnrr per lo sviluppo degli impianti agrivoltaici. "Il decreto consentirà infatti di supportare nuovi investimenti nella produzione di energia fotovoltaica in impianti realizzati su terreni agricoli, secondo modelli innovativi, su cui viene mantenuta e monitorata l'attività agricola", sottolinea il presidente della Federazione nazionale di Prodotto Bioeconomia di Confagricoltura, Alessandro Bettoni. "Si tratta di un provvedimento molto atteso dal settore – prosegue Bettoni - che potrà così avvalersi di specifiche risorse. Rispetto allo schema di decreto preannunciato nel giugno 2022 non possiamo che apprezzare il fatto che il decreto annunciato preveda uno specifico contingente (300 MW su 1.04 GW) dedicato alla realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da imprese agricole. Tale novità, conferma il ruolo prioritario che assumono le imprese agricole nella produzione di energia rinnovabile e nella decarbonizzazione", aggiunge. (segue) (Rin)