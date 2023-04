Energia: Confagricoltura, bene approvazione decreto impianti agrivoltaici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura attende di conoscere maggiori elementi in ordine al livello di incentivazione dell'energia immessa in rete, che si integrerà con l'aiuto in conto capitale al 40 per cento annunciato dal ministro, per esprimere valutazioni più puntuali da parte delle imprese. L'Organizzazione coglie l'occasione per sollecitare la definizione della disciplina sulle aree idonee allo sviluppo delle FER, sottolineando che molte aziende agricole ricadono in aree soggette a vincoli di diversa natura che impediscono la realizzazione di impianti fotovoltaici, benchè funzionali ai processi produttivi. "Un tema, questo, – conclude Bettoni - su cui occorre fare una riflessione profonda se vogliamo che il settore agricolo raggiunga la propria indipendenza energetica." (Rin)