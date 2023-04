Migranti: Molteni, su protezione speciale giro di vite e verrà azzerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protezione speciale “introdotta dal governo Pd-Ms ha creato problemi a tribunali e questure e verrà tolta con la conversione del decreto immigrazione. Daremo un giro di vite sulla protezione speciale che verrà azzerata”. ”. Lo ha annunciato il Viceministro Nicola Molteni parlando con i giornalisti a margine delle celebrazioni per il 171 esimo anniversario della fondazione dalla Polizia di stato, commentando i problemi di affluenza all'ufficio immigrazione del commissariato di via Cagni a Milano. Su via Cagni, ha spiegato il vice ministro c'è stato un lavoro importante di prefetto e questore “il tema non è più locale, ma nazionale, il ministro se ne sta occupando”. Molteni ha poi evidenziato che “gran parte dei migranti che vanno in via Cagni sono egiziani e ci vanno per chiedere la protezione speciale che è la forma di protezione ex umanitaria introdotta dal governo Pd M5s, è un unicum italiano, negli anni è diventata una sorta di sanatoria e un fattore di attrazione dell'immigrazione”. (Rem)