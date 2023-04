Viabilità: Aspi, Sulla A8 da lunedì 17 a venerdì 21 chiusure sullo svincolo di Gazzada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potatura delle essenze arboree, dalle 9 alle 16 di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in uscita per chi proviene da Varese, mentre dalle 21 di giovedì 20 alle 6 di venerdì 21 aprile, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Gazzada, verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate.(Com)