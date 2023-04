Bielorussia: ministro Difesa, prepariamo siti per dispiegare armi nucleari strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia è già impegnata nella preparazione di siti per dispiegare armi nucleari strategiche. Lo ha affermato il ministro della difesa della Bielorussia, Viktor Hrenin, citato in un comunicato. "Abbiamo preparato attrezzature, aerei che possono trasportare munizioni nucleari, abbiamo ricevuto un moderno complesso Iskander, che è anche in grado di utilizzare missili con testate nucleari. La prossima settimana si concluderà la preparazione della rispettiva unità in Russia e (le armi) torneranno da noi", ha detto Hrenin. "Alla forza risponderemo solo con la forza. In un altro modo in Occidente non capiscono", ha concluso il ministro. (Rum)