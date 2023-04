© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 23:00 di lunedì 17 alle 1:00 di martedì 18 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare a Civitavecchia sud. (Com)