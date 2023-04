Russia: elevata minaccia terroristica, annullata manifestazione primo maggio a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dimostrazione del primo maggio a Mosca è stata annullata, considerando "l'alto livello" di pericolo terroristico. Lo ha annunciato il vicepresidente della Federazione dei sindacati indipendenti della Russia, Aleksandr Shershukov, intervistato dall'agenzia di stampa "Tass". "Non ci saranno cortei e dimostrazioni nella capitale, ma è prevista una riunione solenne in cui parteciperanno il sindacato, i suoi i leader e alcuni partner (delle organizzazioni) sociali", ha detto Shershukov. "Ora il livello di pericolo terroristico è più alto del solito, anche in quelle regioni che sono lontane dalla zona dell'operazione militare speciale", ha aggiunto il funzionario. (Rum)