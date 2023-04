Fvg: sindaco Pordenone, emendamenti decreto Pnrr ottime notizie per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Ottime notizie per Pordenone. Definisce così gli emendamenti apportati al decreto legge per l’attuazione del Pnrr il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, che rivendica l’intervento dei pordenonesi Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, ed Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia, seguito a un confronto con la Giunta comunale. "Siamo estremamente soddisfatti per questo risultato che dimostra ancora una volta che, attraverso queste sinergie tra Roma e le periferie, si ottengono importanti risultati per il nostro territorio", ha detto il sindaco. Nelle intenzioni della Giunta comunale, i due emendamenti consentiranno al Comune di poter intervenire sul polo universitario della città e di beneficiare di ulteriori risorse da destinare a interventi di rigenerazione urbana, a partire dal progetto dell’ex Fiera di Pordenone. (Frt)