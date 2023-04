Cina-Germania: sesto dialogo strategico a Pechino, focus su questioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Cina e Germania, rispettivamente Qin Gang e Annalena Baerbock, hanno presieduto oggi a Pechino il sesto dialogo strategico bilaterale su diplomazia e sicurezza. Le parti, riferisce l'agenzia di stampa "China News Service", hanno avuto un approfondito scambio di opinioni sulle relazioni bilaterali, sui rapporti tra Cina e Unione europea, nonché sulle principali controversie regionali e internazionali. "La cooperazione economica e commerciale tra Cina e Germania è l'ancora dei rapporti tra i due Paesi", ha dichiarato Qin, ricordando che il volume dell'interscambio nel 2022 ha contribuito a quasi il 30 per cento del commercio Cina-Europa. "Mettere deliberatamente un freno alla regolare collaborazione economico-commerciale tra Cina e Germania sarà controproducente, e le perdite supereranno i guadagni", ha aggiunto il titolare della diplomazia cinese, notando come Berlino e Pechino "non siano rivali, ma piuttosto partner di cooperazione". (segue) (Cip)