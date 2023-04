Spagna: portavoce socialisti, legge su alloggi non va contro proprietari ma facilita accesso a case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sugli alloggi che sarà approvata dal governo spagnolo dopo l'accordo raggiunto oggi con Uniti per la Catalogna (Erc) e Bildu, "non è contro" i proprietari di case o le imprese ma, al contrario, "faciliterà" l'accesso alle abitazioni per i giovani, i lavoratori e le famiglie. Lo ha affermato la portavoce del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e ministra dell'Istruzione e della Formazione professionale, Pilar Alegria, nel commentare l'intesa raggiunta con i due partiti indipendentisti. L'accordo prevede, tra le misure principali, di limitare l'aumento degli affitti al 2 per cento nel 2023 e al 3 per cento nel 2024, oltre a ridimensionare il concetto di grande proprietario da dieci a cinque case. La ministra ha sostenuto che la legge dia una risposta a migliaia di giovani, lavoratori, famiglie e persone con difficoltà e che non "va certo contro" i proprietari, le imprese, i locatori o contro le competenze abitative delle comunità autonome.(Spm)