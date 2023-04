Migranti: Majorino a Molteni, azzerare protezione speciale è utile solo a far crescere irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È inquietante l’escalation di proposte e dichiarazioni che provengono dal Viminale. Lascia senza parole quel che dice Molteni che annuncia di voler eliminare la 'protezione speciale' per i migranti. Ieri la volontà di cancellare luoghi di accoglienza che porteranno migliaia di persone a vivere nelle nostre strade, oggi si aggiunge questa altra scelta che porterà alla generazione di ulteriori senzatetto. Si tratta di misure utili solo a far crescere gli irregolari e il numero di persone presenti nelle strade”. Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, componente della Segreteria Nazionale PD con delega alle politiche migratorie e Diritto alla casa, in risposta alla proposta del viceministro Nicola Molteni volta ad "azzerare" la protezione speciale per i migranti. (Rem)