Infrastrutture: Assonat, al via Piano strategico portualità turistica italiana (2)

- Forte il sostegno del governo, che ha dimostrato interesse, oltre che con la presenza del ministro Santanchè, anche con i messaggi del ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci, del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto e del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi. “Oggi abbiamo iniziato il percorso – ha sottolineato il presidente Assonat Luciano Serra – per dar vita al Piano strategico della Portualità turistica italiana, che raccolga le istanze del settore e definisca i principali driver di sviluppo. Ringrazio il governo e in particolare il ministro del Turismo Daniela Santanchè per la vicinanza e per un intervento concreto da dove si è potuto ricavare una sensazione per tutti gli astanti che le problematiche che avevamo già manifestato al ministro circa un mese fa sono state già recepite. Preparare il piano strategico della portualità significa portare sui tavoli del governo i 5/6/10 punti concreti per superare questo stato di impasse che ha ormai caratterizzato il nostro settore”. (segue) (Com)