Infrastrutture: Assonat, al via Piano strategico portualità turistica italiana (3)

- “La prima cosa che vorrei sottolineare – ha aggiunto Serra – è che la portualità turistica italiana non può essere inclusa nella problematica delle concessioni balneari. Noi abbiamo concessioni per atto formale, le abbiamo sempre avute e abbiamo sempre fatto evidenze pubbliche. Però non solo ai porti deve essere applicata questa normativa ma anche agli approdi e ai punti di ormeggio, cioè a tutte le attività legate alla nautica turistica italiana. Altro punto è che il governo faccia finalmente l’elenco delle imprese che rientrano nel turismo”. “Come sistema delle camere di commercio – ha commentato il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora – ci faremo carico delle istanze della portualità turistica, che porteremo ai tavoli di confronto istituiti dal Ministro per le politiche del mare e che faranno parte del Piano del Mare nazionale in corso di definizione. L’Economia del Mare italiana non può prescindere dalla forza del turismo nautico, cuore pulsante del made in Italy e settore strategico per la crescita del Paese”. (Com)