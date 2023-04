Fvg: comune Monfalcone, installati dispositivi anti-minacce in tre ambulatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati installati oggi nei tre ambulatori di proprietà del comune di Monfalcone (GO) i dispositivi che consentono un contatto diretto con le Forze dell’ordine in caso di minacce all’incolumità dei sanitari. Il medico in difficoltà dovrà soltanto premere un pulsante per far partire la chiamata diretta a Carabinieri e Polizia Locale, che verranno avvisati tramite messaggio preregistrato sul pericolo e sulla posizione del medico. "Vogliamo medici e pazienti al sicuro", ha detto la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, visitando oggi gli ambulatori. "Abbiamo dimostrato che in pochi giorni si può fornire un’azione seria di supporto ai sanitari", ha aggiunto. (Frt)