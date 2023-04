India: conclusa conferenza internazionale sull’economia e la finanza per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa a Nuova Delhi la conferenza internazionale sull’economia e la finanza per la difesa organizzata dal ministero della Difesa dell’India. Ai tre giorni di lavori, aperti dal ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, hanno partecipato oltre 350 persone tra politici, accademici e funzionari governativi nazionali e stranieri, provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Australia, Sri Lanka, Bangladesh e Kenya. Le discussioni – riferisce un comunicato del dicastero – si sono sviluppate in otto sessioni di lavoro, spaziando dall’allocazione strategica del bilancio della difesa alla spesa per la sicurezza alla gestione delle risorse umane. I relatori hanno discusso anche di appalti e pagamenti, di questioni legate agli acquisti internazionali, di diplomazia della difesa e del welfare per i veterani.(Inn)