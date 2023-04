Usa: vendite al dettaglio in calo dell'1 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono calate dell'1 per cento nel mese di marzo, dopo la contrazione di 0,2 punti percentuali già registrata a febbraio. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Commercio. I consumatori statunitensi hanno speso meno per l'acquisto di auto, di mobili, di elettrodomestici e di carburanti in conseguenza dei numerosi rialzi dei tassi d'interesse decisi dalla Federal Reserve negli ultimi mesi per contenere l'inflazione. Quest'ultima ha rallentato al 5 per cento nello stesso mese di marzo, al livello più basso da due anni a questa parte. (Was)