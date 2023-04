Ucraina: Gentiloni, Ue ha lavorato bene e velocemente su assistenza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha lavorato molto e in maniera rapida per quanto riguarda l’assistenza all’Ucraina, nonostante non abbia processi decisionali immediati. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un incontro con la stampa italiana a Washington, a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. “Possiamo dire di essere soddisfatti, dal momento che l’Europa è ora il principale soggetto nell’assistenza finanziaria all’Ucraina”, ha detto. (Was)