Pnrr: Gentiloni, strumento migliore che Paesi come l’Italia hanno a disposizione

- Il Pnrr rappresenta lo strumento migliore che i Paesi europei ad alto debito, come l’Italia, hanno a disposizione. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un incontro con la stampa italiana a Washington, a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. “In un contesto come quello attuale, dove c’è necessità di crescita e investimenti, non possiamo permetterci di moltiplicare le spese correnti, per ovvie ragioni legate all’inflazione e ai debiti pubblici elevati”, ha detto, aggiungendo che avere a disposizione uno strumento come il Pnrr rappresenta “una grandissima occasione, e penso che il governo ne sia consapevole”. (Was)