Scuola: De Poli (Udc), positiva apertura a bandi Pnrr per paritarie, governo inaugura nuovo corso

- Con la maggioranza di centrodestra si volta pagina sulle scuole paritarie. “Il pluralismo educativo è per noi un principio su cui non si transige”. Lo dichiara in una nota il senatore Udc, Antonio De Poli. “Lo si evince chiaramente – e di questo gliene diamo atto – dalle azioni intraprese dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e dal governo Meloni, a partire dai decreti ministeriali che definiscono il riparto di 1,2 miliardi di euro del Pnrr per le competenze Stem e il multilinguismo che permettono anche alle scuole paritarie, oltre che alle scuole statali, di candidarsi ai bandi”, sottolinea De Poli, che aggiunge: “La battaglia affinché le scuole paritarie abbiano accesso ai fondi e agli investimenti in educazione l’abbiamo sostenuta da sempre e, oggi, finalmente, riusciamo a concretizzare un importante traguardo. La scuola è il futuro dell’Italia e per noi il nuovo corso intrapreso dal governo merita grande apprezzamento. Le scuole paritarie rappresentano un patrimonio da valorizzare e, dunque, siamo soddisfatti che, superando pregiudizi ideologici del passato, si sia compiuto un passo in avanti verso la parità scolastica”. (Rin)