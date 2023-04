Pnrr: Gentiloni su terza rata all’Italia, lavoro sta andando avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve guardare alle sfide dei prossimi mesi e anni, e non a quelle dei prossimi giorni. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, durante un incontro con la stampa italiana a Washington, a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. Interpellato sul pagamento della terza rata del Pnrr all’Italia, dopo che la Commissione europea ha prolungato di un mese il periodo di verifica sugli obiettivi che Roma dice di aver raggiunto entro il 31 dicembre del 2022, Gentiloni ha affermato che “è stato ritenuto necessario avere qualche settimana in più per sciogliere alcuni nodi, ma il lavoro sta andando avanti”. (Was)