Serbia-Spagna: premier Brnabic con ministro Esteri Albares, focus su Kosovo e integrazione Ue

- La premier serba, Ana Brnabic, ha incontrato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, arrivato ieri a Belgrado per una visita ufficiale nei Balcani che lo porterà anche in Bosnia Erzegovina, Albania e Macedonia del Nord. La premier si è detta "grata" per la posizione di principio di Madrid volta al rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità della Serbia e ha richiamato l'attenzione di Albares sulle "provocazioni, gli attacchi e le molestie subite dalla popolazione di etnia serba in Kosovo". Lo riporta una nota del governo di Belgrado. Alla luce della presidenza spagnola del Consiglio europeo prevista nella seconda metà del 2023, Brnabic ha ringraziato la Spagna per il sostegno nel processo di integrazione europea della Serbia e ha sottolineato in particolare l'importanza della firma del memorandum d'intesa sul miglioramento della cooperazione in tale ambito. Gli interlocutori hanno convenuto che le relazioni politiche dei due Paesi sono "eccellenti, poggiano su basi solide e rappresentano un forte supporto per un ulteriore rafforzamento della cooperazione in altri settori, con particolare attenzione all'economia e al commercio". Albares da parte sua ha sottolineato che l'amicizia tra i due Paesi è forte e che la Spagna "svolgerà un ruolo importante nella politica di allargamento durante la sua presidenza del Consiglio dell'Ue". (Seb)