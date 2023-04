Serbia: ministro Esteri ringrazia Spagna per ferma posizione su mancato riconoscimento Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha ringraziato la Spagna per il suo non riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, chiarendo che la Serbia sostiene l'integrità territoriale della Spagna di fronte ai separatisti. "Siamo grati alla Spagna per la sua posizione ferma, che ci è molto utile in termini di principi di mantenimento della sovranità e dell'integrità", ha detto Dacic all'omologo spagnolo, Jose Manuel Albares, al termine del loro incontro a Belgrado. Dacic ha chiarito che il suo Paese "apprezza" la posizione della Spagna e ne sostiene l'integrità e la sovranità di fronte ai vari movimenti separatisti che cercano di raggiungere i loro obiettivi attraverso "atti illegali". (Seb)