Centrodestra: Ronzulli (FI), condivide valori, idee e programmi

21 luglio 2021

- La coalizione di centrodestra "nasce non soltanto sulle persone, ma su un programma condiviso, su valori e su idee da sempre compatibili e complementari. Ed è il motivo per cui sta insieme da tanti anni e non si romperà mai. Alla base di questo c'è anche il grande lavoro che ha sempre fatto il Presidente Berlusconi, ispirato al dialogo, al confronto, all'armonia". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo ad una iniziativa elettorale azzurra a Vicenza. "Lo stesso non può dirsi del centrosinistra - ha proseguito la parlamentare - come nel caso di Renzi e Calenda. La coalizione, che loro hanno voluto chiamare così ma che in realtà è un 'cartello elettorale', ha ingannato gli elettori alle ultime politiche perché sono seduti nello stesso lato del Parlamento, costituiscono un gruppo solo, ma non condividono nulla. I rispettivi personalismi hanno accelerato questa distruzione. Cosa che noi avevamo già ampiamente previsto, tant'è che dicevamo scherzando: 'Dureranno come un gatto in tangenziale'. Così è andata". (Rin)