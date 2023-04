Russia: ministero Difesa, 340 militari ucraini eliminati in direzione di Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha perso 340 militari in direzione di Donetsk nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Le perdite totali del nemico nell'ultimo giorno in questa direzione includono 340 militari, due carri armati, cinque mezzi corazzati da combattimento, quattro veicoli, un lanciarazzi Grad e obici D-20 e D-30", ha affermato il dicastero russo. Sempre in direzione di Donetsk, l’unità paramilitare privata Wagner rimane impegnata in operazioni di combattimento ad alta intensità per conquistare quartieri nei distretti occidentali di Bakhmut. Le truppe della Russia stanno sostenendo i gruppi d'assalto, sopprimendo i tentativi dell’esercito ucraino di consegnare munizioni e riserve alla città.(Rum)