Ambiente: Frassinetti, settecento studenti a Genova per festeggiare Giornata del mare

- "È stata un'occasione importante per far riflettere i ragazzi su questa straordinaria risorsa della natura che ha condizionato nei millenni la nostra storia e che è tuttora troppo poco valorizzata. La scuola deve insegnare a conoscere e ad apprezzare la cultura del mare in tutte le sue sfaccettature". Lo ha dichiarato Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito, partecipando all'evento a Genova in occasione della Giornata del mare. "Erano presenti all'iniziativa promossa dal nostro ministero, in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, il sindaco di Genova Bucci, il presidente Toti e hanno portato i loro saluti il ministro Musumeci ed il ministro Valditara. Infine ci sono state le premiazioni dei lavori effettuati dai ragazzi sul tema delle fonti di energia in tempo di crisi e della loro sostenibilità"., ha aggiunto. "È intenzione del ministero dell'Istruzione e Merito intensificare queste iniziative che avvicinano gli studenti al mare", ha concluso il sottosegretario.(Rin)