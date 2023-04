Roma: Erbaggi (Fd'I), no all’ampliamento del divieto di accesso alla fascia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Gualtieri, ancora una volta, "pensa di essere sopra le parti e propone una iniziativa eccessiva senza prendere in debita considerazione i cittadini e le loro esigenze. L’ampliamento indiscriminato della fascia verde a numerosi quartieri interni al raccordo, unito al crescente numero di veicoli che non potranno accedervi, rischia di mettere in ginocchio i romani". Lo dichiara in una nota Stefano Erbaggi, consigliere del Comune di Roma di Fratelli d’Italia, davanti alla manifesta intenzione della "giunta Gualtieri di limitare l’accesso delle vetture alle zone centrali della città". "È evidente che né lui né la sua Giunta hanno ben chiaro in mente che un provvedimento come quello che si profila all’orizzonte comporterebbe il diniego alla circolazione di centinaia di migliaia di veicoli - aggiunge Erbaggi -. A novembre dovrebbero essere i diesel Euro 4 a farne le spese. Tanto per iniziare… È inoltre necessario ridisegnare la mobilità, con servizi efficaci. Le decisioni annunciate appaiono inadeguate e tali da ledere la capacità di spostamento dei cittadini, incidendo pesantemente e in maniera inequivocabile sulla loro quotidianità”, conclude Erbaggi. (Com)