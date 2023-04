Speciale scuola: al via Distretto Italia per formare giovani tecnici da inserire nelle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta facendo Elis “con questo progetto è fondamentale. Non condivido il fatto che in Italia le aziende sfruttano il lavoro”, ha affermato l’Amministratore delegato e direttore generale di Poste italiane, Matteo Del Fante. Per l’Amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, “c’è troppa distanza tra impresa e scuola” e ha psoto la necessità di avvicinare i due mondi. Promosso dal Consorzio Elis, Distretto Italia coinvolge scuole e istituti tecnici superiori su tutto il territorio nazionale e vede la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti: Autostrade per l'Italia (gruppo che presiede il Semestre di progetto del Consorzio), A2A, Adecco, Bain and Company, Bnl Bnp Paribas, Boston Consulting Group, Cisco, Confimprese, Enel, Engineering, Eni Corporate University, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, Fmts Group, Fondazione Cassa depositi e prestiti, Generali Italia, Gi Group, Gruppo Fnm, Made in Genesi, ManpowerGroup, Milano Serravalle – Milano Tangenziali, Open Economics, Open Fiber, Orienta, Poste Italiane, Randstad, Site Spa, Skuola.net, Soft Strategy, Synergie, Tim, Trenord e Umana. Distretto Italia nasce innanzitutto per offrire a giovani, tra i 16 e 30 anni, l'opportunità di orientarsi nella scelta dello studio e della professione. In particolare, vuole contrastare il fenomeno dei Neet, tre milioni di giovani che in Italia non studiano e non lavorano, ovvero una persona su quattro nella fascia d'età 15-34 anni. (Rin)