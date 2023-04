Speciale scuola: Russia, sparatoria in una scuola a San Pietroburgo, quattro bambini feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente sedicenne ha sparato diverse volte con una pistola ad aria compressa in una scuola nel quartiere Kalininskyi, a San Pietroburgo, causando il ferimento di quattro ragazzini. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Tass" il dipartimento regionale del ministero dell'Interno russo. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i maestri della scuola dopo che il sedicenne ha sparato a due alunni di terza media in bagno. Gli agenti di polizia sono arrivati immediatamente sul posto e hanno sequestrato l'arma all'adolescente. Dalle verifiche delle forze dell’ordine è emerso che prima dell'inizio della giornata scolastica il sedicenne aveva già sparato contro altri due alunni. Come ha affermato un rappresentante dell'amministrazione del quartiere Kalininskyi, si tratta di un ragazzo appartenente a una “famiglia disfunzionale”, ed è registrato nel dipartimento per gli Affari minorili del ministero dell'Interno. Le autorità hanno aggiunto che il sedicenne ha spiegato che "voleva spaventare gli scolari per scherzo". Per quanto riguarda i feriti, l'ufficio stampa del comitato sanitario della città ha riferito nel suo canale Telegram che gli alunni hanno già ricevuto tutte le cure mediche necessarie. (Rum)