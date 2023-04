Speciale scuola: assessore Personale Roma, garantiti fondi per contratti supplenti nidi e infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La giunta di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, "sta garantendo e continuerà a garantire la disponibilità di risorse economiche per le sostituzioni del personale assente all'interno delle scuole e dei nidi". Lo afferma in una nota l'assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci. "Lanciare allarmi estrapolando arbitrariamente dal contesto generale informazioni contenute in note interne all'amministrazione, che ogni anno intervengono ciclicamente con identico tenore, è del tutto fuorviante rispetto alla realtà - spiega Catarci -. Dovrebbero saperlo anche gli esponenti dell'opposizione ma il condizionale è d'obbligo. Stiano tranquille le famiglie: la giunta Gualtieri sta garantendo e continuerà a garantire la disponibilità di risorse economiche per le sostituzioni del personale assente all'interno delle scuole e dei nidi". (Com)