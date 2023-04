Speciale scuola: Sardegna, a Cagliari avviati 14 progetti educativi gratuiti per bambini, ragazzi e giovani adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Aver potuto sostenere economicamente i progetti più innovativi della nostra comunità educante ci gratifica enormemente perché l’arricchimento dell’offerta formativa porterà importanti ricadute positive per la crescita dei bambini e delle bambine più fragili – afferma l’assessore Marina Adamo – e qualifica fortemente il ruolo dell’assessorato nelle sue competenze sulla scuola e quindi sulla vita dei nostri cittadini fini dai primi anni della vita. Inoltre, la consapevolezza di aver stretto relazioni ancora più strette e costruttive con tutte le scuole che hanno partecipato all’avviso pubblico e hanno avviato i progetti, ci porta a pensare di essere nella giusta direzione e sarà di stimolo a proseguire il percorso avviato”. “Il progetto – afferma Alessandra Cocco, dirigente della Direzione Didattica Giovanni Lilliu – è stato capace di creare passioni, di fare vivere gli spazi scolastici in maniera inusuale, nonché di fornire nuovi e apprezzati servizi in orario extrascolastico alle famiglie della città. È stato inoltre creato un notevole bagaglio di competenze di co-progettazione che potranno consentire alle autonomie scolastiche di essere sempre più competitive in futuro. Dietro i numeri di successo del progetto ci sono le persone e lavorare sulle persone ci aiuta a costruire una comunità migliore”. (Rsc)