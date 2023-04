Speciale scuola: Lupi, bene apertura a paritarie per 1,2 miliardi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- “Dopo anni in cui con alcuni colleghi parlamentari ho sostenuto nelle sedi istituzionali che gli investimenti in educazione dovevano prevedere l’accesso alle risorse per tutti i soggetti del sistema scolastico pubblico, non solo per le scuole statali ma anche per quelle paritarie, dobbiamo riconoscere al ministro Valditara il valore di due attivi normativi importanti: i decreti ministeriali che definiscono il riparto di 1,2 miliardi di euro del Pnrr per le competenze Stem e il multilinguismo permettono anche alle scuole paritarie di candidarsi ai bandi”. Lo ha dichiarato il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. “Ancora nel maggio del 2020, insieme a numerosi deputati e senatori dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà tra cui Flavia Piccoli Nardelli, Paolo Lattanzio, Gabriele Toccafondi, Valentina Aprea, Giancarlo Giorgetti e Fabio Rampelli – ha proseguito –, avevamo chiesto al governo che l’accesso agli investimenti in educazione fosse garantito a tutto il sistema pubblico scolastico nazionale, quindi anche alle paritarie. Il nostro impegno, proseguito all’interno dell’attuale maggioranza, ci trova soddisfatti di questo primo passo”. “È un primo segnale importante che all’interno degli investimenti destinati alla scuola si riconosca che non esistono studenti di serie A e di serie B. Ora – ha concluso – dobbiamo proseguire il nostro lavoro per aumentare i fondi a disposizione, anche oltre le risorse del Pnrr”. (Rin)