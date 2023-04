Speciale scuola: assessora Roma, nessuna incertezza, tutte le sostituzioni sono garantite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sostituzioni delle educatrici e degli insegnanti dei nostri nidi e delle nostre scuole dell'infanzia sono e saranno garantite". Lo dichiara, in una nota, l'assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli. "Fin dal suo insediamento - aggiunge - quest'Amministrazione è finalmente tornata ad investire sull'intero comparto 0-6, abbattendo le rette dei nidi, prolungando l'orario di apertura di 59 strutture, programmando 600 assunzioni, investendo nella formazione di educatrici e insegnanti e aumentando strutturalmente la pianta organica di nidi e scuole, garantendo cioè un numero maggiore di personale in servizio con i bimbi e le bimbe della nostra città. Nessun trionfalismo dunque, solo fatti concreti", conclude Pratelli. (Com)