Speciale scuola: Padova, pubblicato primo studio su cause e meccanismi collasso ghiaccio Marmolada

- Un gruppo di ricercatori internazionali, coordinati da Aldino Bondesan, professore dell'Università di Padova, ha pubblicato il primo studio denominato "The climate-driven disaster of the Marmolada Glacier (Italy)" e pubblicato sulla rivista 'Geomorphology', per indagare le possibili cause e i meccanismi del collasso del ghiaccio della Marmolada avvenuto il 3 luglio 2022 che ha causato la morte di undici alpinisti. "Un'analisi dettagliata delle immagini satellitari e aeree stereoscopiche, scattate prima e dopo l'evento, ci ha consentito di analizzare le modalità di collasso – ha spiegato Bondesan -. Il distacco è stato in gran parte causato da un cedimento lungo un crepaccio mediano, in parte occupato da un enorme volume di acqua di disgelo generato dalle temperature altamente anomale della tarda primavera e dell'inizio dell'estate. Al momento dell'evento erano stati raggiunti in quota i 10.7 ◦C". "Sono stati individuati due meccanismi concomitanti che hanno provocato l'instabilità con conseguente crollo improvviso del ghiacciaio: l'acqua infiltrata all'interno di un crepaccio del ghiacciaio ha causato da sotto una pressione tale da sollevare lo strato di ghiaccio; quando l'acqua è penetrata all'interno dei sedimenti basali si è verificata una spinta al galleggiamento, essendo il ghiaccio meno denso dell'acqua" ha concluso l'esperto. (Rev)