Difesa: giura il 25esimo Corso allievi marescialli dell'Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le competenze, la visione e lo sguardo internazionale fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Si è tenuta questa mattina, venerdì 14 aprile, la cerimonia di giuramento e battesimo del 25esimo Corso normale allievi marescialli dell'Aeronautica militare "Fobos II" che, in occasione del centenario dell'Aeronautica militare, si è svolta per la prima volta nella splendida e suggestiva cornice di Piazza San Lorenzo a Viterbo. Lo ha riferito il ministero della Difesa in un comunicato stampa. Sono stati 127 gli allievi marescialli, provenienti da tutta Italia ed incorporati presso l'Istituto di formazione viterbese lo scorso 26 settembre, che hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana ed alle sue istituzioni. L'evento è stato presieduto dal sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, e dal capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di Squadra aerea Luca Goretti, con la partecipazione del comandante delle scuole e della terza Regione aerea, generale di Squadra aerea Silvano Frigerio, delle massime autorità civili, religiose e militari locali, ai Labari delle associazioni combattentistiche e d'arma di Viterbo nonché di una nutrita rappresentanza di parenti degli allievi e dei radunisti del corso Fobos I. (segue) (Com)