Difesa: giura il 25esimo Corso allievi marescialli dell'Aeronautica militare (2)

Il comandante della Scuola marescialli Aeronautica militare e del Comando aeroporto di Viterbo, colonnello Sandro Cascino, dopo aver ringraziato le autorità e gli ospiti intervenuti, rivolgendosi ai parenti degli allievi giuranti ha detto: "La vostra presenza qui, oggi, oltre ad essere importantissima per i vostri figli, è fondamentale per tutto il personale del nostro Istituto di formazione. Le vostre emozioni, i vostri sguardi fieri rivolti ai nostri allievi, sono il carburante per i nostri motori, la motivazione che ci spinge a ripartire, anno dopo anno, con passione, nella meravigliosa avventura di preparare giovani italiani formandoli in uomini e donne, in militari professionali e motivati al servizio del Paese".