Difesa: giura il 25esimo Corso allievi marescialli dell'Aeronautica militare (3)

- Rivolgendosi poi ai ragazzi ha continuato dicendo: "127 giovani italiani, ragazzi e ragazze che con motivazione, impegno e sacrificio hanno affrontato mesi pieni di sfide ed ostacoli, raggiungendo il loro primo importante traguardo di quella che sarà una meravigliosa carriera tra le fila della nostra meravigliosa Aeronautica militare. "Lo Giuro!" giungerà alle orecchie dei vostri cari come il rombo di un potente motore". Al termine del suo discorso, dopo aver impugnato la bandiera d'Istituto, ha letto la formula del giuramento solenne per gli allievi marescialli del 25esimo Corso che al termine hanno gridato "Lo Giuro!" suggellato dal sorvolo di una formazione di Eurofighter del quarto Stormo caccia di Grosseto volto a sottolineare il valore delle capacità e delle eccellenze espresse dall'Aeronautica militare al servizio del Paese per la difesa e la sicurezza della collettività. (segue) (Com)