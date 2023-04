Difesa: giura il 25esimo Corso allievi marescialli dell'Aeronautica militare (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- In seguito, il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti ha dichiarato: "Oggi abbiamo davanti a noi una nuova generazione di marescialli. Giovani professionisti addestrati e preparati grazie ad elevati standard formativi che prevedono percorsi di laurea avanzati, sviluppati in stretta sinergia con prestigiose università". Rivolgendosi ai giovani allievi marescialli ha sottolineato: "Il giuramento che avete pronunciato è un atto solenne che sancisce il vostro ingresso nella famiglia dell'Arma azzurra. Il mondo vi aspetta, preparatevi ad assumere responsabilità ancora più importanti e ad interpretare con crescente consapevolezza il vostro ruolo". Per il sottosegretario Rauti "la prestigiosa scuola di Viterbo rappresenta, per la sua organizzazione e la complessità dei compiti, un cardine fondamentale nel panorama didattico della Difesa e dell'Aeronautica in particolare. Da questa realtà formativa - ha evidenziato Rauti - provengono le donne e gli uomini che sorvolano e proteggono i nostri cieli, quelli europei e quelli delle missioni internazionali alle quali partecipiamo; e lo fanno con impeccabile professionalità, con coraggio e con straordinaria passione. [...] Ma c'è un'altra importante missione perenne da compiere ed è quella di trasmettere alla società e alla comunità nazionale, attraverso l'esempio, i valori fondamentali di pace, libertà, democrazia e convivenza civile". (Com)